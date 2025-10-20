Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 13 ilde uygulanan bedelli askerlik eğitiminin Erzurum'a verilmesini memnuniyetle karşıladı. Tanfer, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in onayıyla kurulan 14. Komando Tugayı Eğitim Merkezi'nin, esnafa ekonomik can simidi olacağını belirterek, 'Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum, bu gururu hak ediyor' dedi.

Gamze İŞBİRLİĞİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 13 ilde uygulanan bedelli askerlik hizmetinin 28 gün temel askerlik eğitiminin Erzurum'a verilmesini talepleri doğrultusunda Erzurum'a 'Komando Tugayı Eğitim Merkezi'nin Kurulmasının Sivil Toplum Örgütlerince memnuniyet ve sevinçle karşıladıklarını açıkladı.

Başkan Tanfer, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un girişimleri sonucu Milli Savunma Bakanı Güler ile yapılan görüşmelerin sonucunda eğitim merkezinin Erzurum'a kazandırıldığını vurguladı.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 'Bedelli askerlik eğitimleri, esnafa büyük katkı sağlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen asker adayları ve aileleri, Erzurum'un tanıtımına ve kış/yaz turizmine ivme katacak. Törenlerde aileler şehri ziyaret ederek kültür elçisi olacak' diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Güler, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu ve sivil toplum örgütlerine teşekkür etti.

Tanfer, bedelli askerlik için Erzurum'a gelecek vatan evlatlarını ve ailelerini kucaklamaya hazır olduklarını belirterek, 'Bu heyecanla, askerlerimizi ve ailelerini ağırlayacağız. Kısa dönem eğitimleri için birliklere gidecek vatan evlatlarımıza sağlıklı terhisler, ailelerine mutluluk dilerim' dedi.