Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ve Ünye ilçelerinin uzun yıllar mezar ihtiyacını karşılayacak yeni şehir mezarlıkları için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Artan nüfus ve kentleşmeye bağlı olarak artan mezar yeri ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında yeni mezarlıklar için çalışma yapıyor.

FATSA ŞEHİR MEZARLIĞI 28 BİN 500 METREKARELİK ALANI KAPSAYACAK

Bu doğrultuda Fatsa ilçesinde mevcut mezarlıkların dolmaya başlamasıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi gelen talepler üzerine Fatsa Örencik Mahallesinde bulunan 28 bin 500 metrekarelik alanı Fatsa Şehir Mezarlığı yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi tarafından hazırlan proje kapsamında alanda, 2 bin 500 adet mezar defin alanı, 1 adet mescit, 1 adet şadırvan, 1 adet musalla, 5 adet çeşme, hizmet binası, araç yolu, yürüyüş yolu, otopark, yeşil alanlar, oturma grupları, kamelyalar ve aydınlatma çalışmaları ile birlikte ağaçlandırma çalışmaları yapılacak.

ÜNYE'NİN UZUN YILLAR MEZAR İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde de şehir mezarlığı için yürüttüğü çalışmalarına hızla devam ediyor. Ünye Göbü Mahallesinde bulunan 31 bin 930 metrekarelik alanı Ünye Şehir Mezarlığı yapmak için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, mezarlığın güvenli bir yapıda olması amacıyla duvar çalışması gerçekleştiriyor.

Hızla devam eden proje kapsamında alanda, 3 bin 500 adet mezar defin alanı, 350 metre araç yolu, 1700 metre yürüyüş yolu, 50 araçlık otopark, 1 adet mescit, 1 adet şadırvan, 1 adet musalla, 5 adet çeşme, görevli personel hizmet binası, 250 metrekare aktif yeşil alan, oturma grupları, kamelyalar ve aydınlatma çalışmaları ile birlikte ağaçlandırma çalışmaları yer alacak.