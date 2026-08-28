Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa'nın önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Fatsa Atatürk Parkı'nı sil baştan yeniliyor. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Yeni bir konseptle alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız' dedi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in söz verdiği projeler arasında yer alan Fatsa Atatürk Parkı'nda son düzlüğe gelindi. Fatsalıların dinlenmek, yürüyüş yapmak ve keyifli vakit geçirmek için tercih ettiği park, gerçekleştirilen düzenlemelerle yeni bir yaşam alanına dönüşüyor.

35 dönüm arazi üzerinde bulunan park çocuk oyun alanları, aydınlatma çalışmaları, gölgelendirme sistemleri, kent mobilyaları ile modern bir görünüme kavuşturulurken son olarak kaykay pisti çalışmaları ise devam ediyor.

'PARKIMIZI BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİK'

Çalışmaları yerinde görmek üzere Fatsa ilçesine giden Başkan Güler parkın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Güler, şöyle konuştu:

'Burayı baştan aşağı yeniledik. Halkımızın keyifle vakit geçirebileceği bir mekan haline getirdik. Özellikle çocuklarda hedef kitlemizdi. Onlar için oyun alanları yaptık. Kaykay alanları gibi diğer çalışmalarla, büfelerle burası bambaşka güzel bir çekim merkezi haline gelecek. Burada bulunan lüzumsuz yapıları kaldırdık. Denizin esintisi Fatsa içerisine rahat ulaşabilecek. Baştan aşağı yeni bir konseptle parkımızı güzel bir alana çeviriyoruz.'

FATSA'NIN SOSYAL YAŞAMINA DEĞER KATACAK

Çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Atatürk Parkı, her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Çocuklar için oluşturulan oyun ve eğlence alanlarının yanı sıra dinlenme ve sosyal alanlarıyla park, Fatsa'nın sosyal yaşamına yeni bir soluk kazandıracak.