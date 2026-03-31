Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda Altınordu ilçesinde yapımına başlanan Engelli Gündüz Bakım, Aile Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Merkezi yükseliyor.

ORDU (İGFA) - Şirinevler Mahallesi'nde yapımı sürdürülen çalışmanın temel imalatı tamamlandı. Hızla yükselen ve kısa sürede yapımının tamamlanması amaçlanan merkez sayesinde engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve ailelere destek sağlamak amaçlanıyor.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

1.777 metrekare kapalı alana sahip olan proje; 966 metrekare zemin kat ve 811 metrekare birinci kattan oluşacak. Engelli bireyler ile ailelerine yönelik çok yönlü hizmetler sunacak olan merkez, modern bir yapıda tasarlandı.

Projenin zemin katında sosyal servis birimleri, idari alanlar, kafeterya, mekanik hacimler ile 0-6 yaş grubu için etkinlik odası, uyku odası ve oyun odası gibi özel bölümler yer alacak.

Birinci katta ise çok amaçlı salon, çeşitli atölyeler, grup eğitim derslikleri ve bireysel eğitim odaları bulunacak. Bunun yanı sıra merkez çevresinde engelli bireylerin kullanımına uygun özel oyun gruplarından oluşan bir park alanı oluşturulacak.