Kızılay Artvin Şubesi, geçtiğimiz günlerde anlamlı bir kan bağışı etkinliği gerçekleştiren Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Yönetimini ziyaret ederek teşekkür etti.

ARTVİN (İGFA) - Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğince şubat ayında düzenlenen ve taraftarların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen kan bağışı kapmayasında 50 ünite kan bağışında bulunmuştu.

Kızılay Artvin Şubesi Başkanı Sancak Keskin ile Denetleme Kurulu Başkanı Okan Aktaş, anlamlı bir organizasyona öncülük yapan Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Bayram Sarayoğlu'na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Kızılay Artvin Şubesi Başkanı Sancak Keskin, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği'ne, kan bağışı organizasyonu için teşekkür ederek, 'Dernek yönetimi ve üyeleri duyarlılık göstererek kan bağışında bulundu. Güçlü iş birliği yaparak ihtiyaç sahiplerine umut olma yolculuğumuzda bizlere önemli bir güç kattılar. Unutulmamalıdır ki, verilen her kan, kurtarılan bir hayattır. Bu anlamlı katkılarıyla hayatlara dokunan dernek yönetimine ve tüm dernek üyelerine bir kez daha gönülden teşekkür ediyoruz. Bu örnek dayanışmanın artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz.' dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Sarayoğlu, dernek olarak her zaman Türk Kızılay'ının yanında olduklarını söyledi.

Sarayoğlu, kanın sürekli ihtiyaç duyulan hayati bir ürün olduğunu hatırlatarak, bir kez daha etkinliğe katılan tüm taraftar ve vatandaşlara teşekkür etti.

Etkinlikte kan bağışında bulunanlara forma hediye ettiklerini de belirten Sarayoğlu, forma ve atkı desteğinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e de teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin sonunda Keskin, katkılarından dolayı Sarayoğlu'na kahve fincan takımı hediye etti.

Ziyarette, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkan Yardımcıları Murat Emre Reis ile Murathan Taşın da hazır bulundu.