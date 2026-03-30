Son yağışlarla birlikte Trakya'daki barajların doluluk oranları belli oldu. Edirne'deki Süloğlu yüzde 94 ve Y.Karpuzlu yüzde 98 ile zirvede olurken, Tekirdağ'da Naipköy'ün doluluk oranı yüzde 14) ve Karaidemir'in ise yüzde 10 oranında kritik seviyede olduğu gözlendi. Bölge ortalaması ise yüzde 53.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya genelinde etkili olan yağışlar, bölgedeki su rezervlerine nefes aldırdı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerindeki barajların güncel doluluk oranları açıklandı.

İŞTE TRAKYA'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK DURUMUNA DAİR DETAYLAR:

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki barajların güncel doluluk oranları açıklandı. Bölge genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 53 seviyesinde ölçülürken, Edirne'deki bazı barajlar tam doluluğa yaklaştı.

Bölgede tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda yüzler gülüyor.

EDİRNE'DE BEREKET: SÜLOĞLU VE KARPUZLU ZİRVEDE

Edirne'deki barajlar, Trakya genelinde en yüksek doluluk oranlarına sahip il olarak dikkat çekiyor.

Y. Karpuzlu yüzde 98

Süloğlu yüzde 94

Sultanköy yüzde 89

Hamzadere yüzde 86

Kadıköy yüzde 84

Altınyazı yüzde 42

KIRKLARELİ KARARLI SEYREDİYOR

Kırklareli'ndeki barajlar genel olarak dengeli bir tablo sergiliyor.

Kırklareli Barajı yüzde 63

Çayırdere yüzde 59

Kayalıköy yüzde 55

Armağan yüzde 46

TEKİRDAĞ'DA DURUM KRİTİK: BAZI BARAJLAR ALARM VERİYOR

Tekirdağ genelindeki barajlar, bölgenin en düşük doluluk oranlarına sahip. Özellikle Karaidemir ve Türkmenli barajlarındaki düşük seviyeler dikkat çekiyor.

Çokal yüzde 64

Naipköy yüzde 14

Türkmenli yüzde 13

Karaidemir yüzde 10