Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak yağışların ardından Büyük Menderes'in taşmasıyla oluşan sulak alanlarda, flamingolar ve diğer yabani kuş türleri için doğaya yüzlerce kilo yem bırakıldı. Sokak hayvanları için de mama dağıtıldı.

AYDIN (İGFA) - Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, Büyük Menderes Nehri'nin taşmasına yol açtı. Taşma nedeniyle tarlalar adeta bir göle dönerek sulak alanlara dönüştü.

Bu doğal değişim, flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türü için uygun bir yaşam alanı haline geldi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu süreçte doğaya yardım eli uzatarak, flamingolar ve diğer yabani kuş türleri için yüzlerce kilo yem bırakırken, sokak hayvanları için de onlarca kilo mama dağıttı.

Gerçekleştirilen yardım çalışmaları, halkın ve gönüllülerin katkılarıyla güçlendi. Ulaşımın güç olduğu bazı sulak alanlarda, vatandaşlar traktörleriyle destek sağladı. Bu dayanışmaya katkı sunan herkese teşekkür eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, doğa dostu bu yardımla, kuşlar ve sokak hayvanlarının hayatta kalmalarına katkı sağladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu tür çalışmalara devam edileceği ve doğadaki tüm canlıların korunmasının önemine dikkat çekildi. Ayrıca, vatandaşa ve gönüllülere, hayvanlar için gösterdikleri duyarlılık ve yardımlarından dolayı teşekkür edildi.