Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıcakaya ilçesinde, Orta Sakarya Vadisi'nin mikroklima koşullarında sürdürülebilir yöntemlerle ürettiği Dorlion natürel sızma zeytinyağları, Zeytindostu Derneği tarafından düzenlenen 19. Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Didim Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine; Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü İlker Çolak ,Zeytin Dostu Derneği Başkanı Dr. Hilmi Yıldırım, ve Dernek Genel Sekreteri Seçil Tireli ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesini temsilen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Senem Acar, Ziraat Mühendisleri Sevgi Mişe, Canan Aydemir ve çok sayıda davetli katıldı.

Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Didim Belediye Başkanı Gençay, Premium Ödülünü Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Senem Acar'a takdim etti.

PREMİUM KATEGORİDE ZİRVEYE ÇIKTI

Bu yıl toplam 105 numunenin değerlendirildiği yarışmada, 88 numune ödüle layık görülürken yalnızca Dorlion (Eskişehir Orta Sakarya Vadisi), Tane Zeytuni (Şirince), Özcan Özlem Unlu Sütlü (Yatağan Muğla), Fermarin Naturals (Muğla Milas) ve Pak Olive (Yatağan Muğla) zeytinyağları Premium kategorisine yükseldi.

Aroma çeşitliliği, kalıcılık ve duyusal zenginliği üst düzey uyumla sunan yağlar bu özel kategoride değerlendirildi. Dorlion Özel Serinin bu seçkin listeye girmesi, markanın uluslararası standartlarda bir kalite yakaladığını ortaya koydu.

Numunelerde Türk Gıda Kodeksi kapsamında kimyasal analizlere tabi tutularak, ardından noter huzurunda kör tadım yöntemiyle duyusal değerlendirme yapıldı.

Dorlion markasının yarışmada elde ettiği dereceler ise şöyle sıralandı:

*Dorlion Olgun Hasat Natürel Sızma Zeytinyağı - Gümüş Ödül

*Dorlion Özel Seri (1. Parti) - Altın Ödül

*Dorlion Özel Seri (3. Parti) - Altın Ödül

*Dorlion Özel Seri (2. Parti) - Premium Ödül

İÇ ANADOLU'NUN GURURU: 4 ÖDÜLÜN TAMAMI DORLİON'DAN

Yarışmanın bölgesel dağılımında Kuzey ve Güney Ege bölgeleri öne çıkarken, İç Anadolu'dan gelen 4 ödülün tamamının Dorlion markasına ait olması dikkat çekti.

'ESKİŞEHİR ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI'

Zeytin Dostu Derneği Başkanı Dr. Hilmi Yıldırım konuşmasında, Eskişehir'in kısa sürede örnek bir kalite hikâyesi yazdığını vurgulayarak, özellikle Sarıcakaya'da yetiştirilen zeytinlerin yüksek oleokantal ve polifenol değerleriyle dikkat çektiğini ifade etti.

2023 yılında yapılan ilk denemelerde elde edilen bu yüksek değerlerin Türkiye zeytinciliği açısından son derece önemli olduğunu belirten Yıldırım, sağlık, kalite ve yüksek fenolik içerik odaklı üretim anlayışının başarıyla sürdürüldüğünü söyledi. Ayrıca Eskişehir'de üreticilere yönelik eğitim çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi.