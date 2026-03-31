Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Osmanlı İmparatorluğu'nun 19'uncu yüzyılında kadınların toplumsal, kültürel ve düşünsel hayattaki yerini çok yönlü bir bakış açısıyla ele alan '19. Asırda Osmanlı Coğrafyasında Kadın' sergisinin açılışı yapıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Kadınların yalnızca gündelik yaşam içindeki rollerini değil, değişen dünyaya verdikleri tepkileri, ürettikleri fikirleri ve üstlendikleri sorumlulukları da görünür kılmayı amaçlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı'nca hazırlanan sergi, Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 13 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

Düzenlenen açılış törenine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, Tarih Kurulu Başkanı Sıtkı Severoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.

'19. Asırda Osmanlı Coğrafyasında Kadın' sergisi, kadınların tarih içindeki rolünü görünür kılmayı ve geçmişi kadınların bakış açısından yeniden değerlendirmeyi hedefliyor. Kültür, sanat, eğitim ve toplumsal hayatın farklı alanlarında iz bırakan kadınların hikâyeleri, ziyaretçilere hem düşünme hem de tarihsel hafızayı yeniden yorumlama fırsatı sunuyor.

Sergide, Osmanlı coğrafyasının farklı bölgelerine ait 52 kadın kıyafeti görseli, dönemin estetik anlayışını ve kültürel çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Seçilen önemli kadın figürlerinin biyografileri aracılığıyla, dönemin toplumsal yapısındaki değişim ve zihniyet dönüşümü ziyaretçilere aktarılıyor. Bilgilendirme panoları ve kronolojik anlatım alanları ise 19'uncu yüzyıl Osmanlı toplumunun daha bütüncül bir perspektifle değerlendirilmesine imkân tanıyor.

YILMAZ: KADINLARIN YOK SAYILDIĞI BİR TOPLUMU DÜŞÜNEMİYORUZ

Açılışta konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, serginin 19'uncu yüzyılda kadınların kültürel ve sosyal alanda ne denli aktif roller üstlendiğini ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

'Kadın, hiçbir zaman yalnızca bir figüran olmamış; hayatın tam merkezinde aktif rol üstlenen güçlü bir aktör olmuştur. Güçlü kadınların o dönemde sosyal hayatta nasıl yer aldığını, giyim ve yaşam tarzlarıyla toplumda nasıl var olduklarını bu sergide görüyoruz. Toplumun yarısını kadınların oluşturduğu düşünüldüğünde, kadınların yok sayıldığı bir toplumu düşünmek mümkün değildir. Bu sergi de kadınların gücünü, o dönemdeki yaşamlarını ve bölgesel giyim farklılıklarını gözler önüne seriyor. Farklı dönemlerde nasıl yaşadıklarını, nasıl bir kültüre sahip olduklarını ve nasıl hayatlar sürdüklerini görüyoruz. Kültür, sanat ve tarih alanlarında öne çıkan kadınları tanımak bizler için gurur verici. Biz de kadınların güçlü olduğu bir şehir için, kadın Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.'

SERGİ, ZİYARETÇİLERİNE DİJİTAL ÇALIŞMALARLA FARKLI BİR DENEYİM SUNUYOR

Fotoğraflar ve geniş ölçekli haritalarla desteklenen sergi, ziyaretçilere güçlü bir tarihsel bağlam sunarken, görsel materyaller dönemin atmosferini daha anlaşılır hâle getiriyor.

Bunun yanı sıra, senaryo, müzik ve yapay zekâ destekli görselleştirmelerle hazırlanan kısa prodüksiyon filmi, sergi deneyimini zenginleştirerek ziyaretçilere etkileyici bir anlatım sunuyor.

Dijital entegrasyon kapsamında yer alan QR kodlar sayesinde, ziyaretçiler mobil uyumlu dijital içeriklere erişerek sergiyi daha detaylı inceleme fırsatı elde ediyor.