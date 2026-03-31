ANKARA (İGFA) - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri (MCM BLACK SEA) Görev Grubu'nun 9. aktivasyonunu başlattı. 24 Mart-4 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen aktivasyon, bölgedeki deniz güvenliğini pekiştirmek amacıyla önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Bu eğitimlere Türkiye'nin yanı sıra, Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri de katılıyor. Türkiye'nin TCG Ütğm. Arif Ekmekçi ve TCG Ayvalık gemileri, Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS Ion Ghiculescu ve Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait BGS Priboy gemileriyle birlikte deniz mayınlarına karşı keşif ve gözetleme faaliyetleri yürütüyor. Ayrıca, denizde lojistik malzeme transferi eğitimi ve birliklerin harekât kabiliyetlerini artırmaya yönelik ileri manevra eğitimleri de başarıyla icra ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, bu eğitimlerin, Türk ve dost ülkelerin deniz güvenliğini artırmak ve Karadeniz bölgesinde işbirliğini pekiştirmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Eğitimlerin, katılımcı ülkelerin birliklerinin harekât kabiliyetlerini geliştirmeyi ve deniz mayınlarına karşı etkin mücadele yöntemlerini paylaşmayı hedeflediği belirtildi.