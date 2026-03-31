Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği 7. Sufi Film Festivali kapsamında 'Uzun Metraj Senaryo' ve 'Kısa Film' yarışmalarına başvurular sürüyor.

31.03.2026 15:04

KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı 7. Sufi Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Senaryo ve Ulusal Kısa Film yarışmalarına başvurular devam ediyor.

'Tasavvuf' temasının işleneceği yarışmaya katılmak isteyenler için başvurular 10 Nisan tarihinde sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 7. Sufi Film Festivali, sinemaseverleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında mistik bir yolculuğa çıkaracak.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN KISA FİLM ÜRETİCİLERİ KONYA'DA BULUŞACAK

Festival kapsamında para ödüllü 'Ulusal Uzun Metraj Senaryo Yarışması' ve 'Ulusal Kısa Film Yarışması' da düzenlenecek. Türkiye'nin dört bir yanından kısa film üreticilerini bir araya getirecek yarışmalara başvurular 10 Nisan tarihinde sona erecek.

Her iki yarışma için de katılım koşulları ve detaylı bilgiye www.sufisin.com adresinden ulaşılabiliyor.

FESTİVAL GÜÇLÜ BİR FİKİR VE ÜRETİM PLATFORMU OLACAK

Konya'nın derin düşünsel ve manevi mirasını modern sinema sanatıyla buluşturan festivalde bu yıl 'tasavvuf' teması işlenecek.

Farklı coğrafyalardan yönetmen, yapımcı, senarist ve sinema yazarlarını bir araya getirecek sinema etkinliğinde; belgesel, kurmaca, animasyon ve halk sinemasından seçilmiş yapımlar Konya'nın çeşitli gösterim merkezlerinde izleyiciyle buluşacak.

Festival; paneller, yönetmen söyleşileri ve sinema atölyeleriyle birlikte yalnızca bir gösterim alanı değil, aynı zamanda güçlü bir fikir ve üretim platformu olacak.

Kalpten perdeye uzanan hikâyelerin buluşma noktası olan 7. Sufi Film Festivali, sinemanın diliyle hakikatin izini sürmeye devam edecek.