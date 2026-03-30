ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Görüşmede, bölgedeki çatışma süreci ve son gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'nin konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle 'geçmiş olsun' dileklerini iletirken, Türkiye'nin bu tür saldırıların her zaman karşısında olduğunu vurguladı. Erdoğan, bölgede yaşanan çatışmaların bir an önce sona ermesi gerektiğini ifade etti.