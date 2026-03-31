Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle Türkiye'nin 5G iletişim altyapısının devreye alındığını ve dijital egemenliğin güçlendirileceğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen '5G İletişim ile Güçlenen Türkiye' töreninin ardından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dijital altyapısında tarihi bir adım atıldığını duyurdu.

Yılmaz, bu yeni dönemin kapılarını araladıklarını ve 5G teknolojisinin, üretimden sağlığa kadar her alanda verimliliği artırarak Türkiye'nin dijital egemenliğini pekiştireceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin dijital geleceği için çok önemli bir aşama kaydedildiğini belirterek, '5G altyapısının hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlarımızı, mühendislerimizi ve başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere katkı sunan herkesi tebrik ediyorum' dedi.

https://twitter.com/_cevdetyilmaz/status/2038969360480407913