Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların evde ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini dükkân sorunu yaşamadan sergileyerek ev ekonomisine katkı sunması amacıyla Altınordu ve Ünye ilçelerinde açılan El Emeği Çarşısı yoğun ilgi görüyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, kadınların ev ekonomilerine katkı verecek çalışmaları ihmal etmiyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Altınordu ve Ünye ilçesinde hizmete sunduğu El Emeği Çarşısı'yla kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamalarına imkân sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi el emeği çarşılarında satış yapan kadınlardan herhangi bir ücret almadan pazar sorunlarını da ortadan kaldırmış oluyor.

2 BİNİN ÜZERİNDE KADIN 'EL EMEĞİ' ÇARŞISINI KULLANDI

Kurulduğu günden bu yana 81 bin 323 kişi tarafından ziyaret edilen çarşıda periyodik aralıklarla dönüşümlü olarak ürünlerini sergileyen Ordulu kadınlar, ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerden 5 milyon 122 bin 374 TL'lik satış yaptı. Şu ana kadar el emeği çarşısını 2 binin üzerinde kullanarak ev ekonomisine katkı sağladı.

KADINLAR HOBİLERİNİ KAZANCA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Herkese açık olan El Emeği Çarşılarında kimi kadın kazandığı paralarla çocuklarının eğitimine katkı sağlarken birçok kadında elde ettiği gelirleri hayır işlerinde kullanıyor. Hobi olarak yaptığı ürünlerin satışını yapan kadınlar El Emeği Çarşıları sayesinde daha çok sosyalleştirdiklerini belirtiyor.

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİ YOĞUN

Ordu Büyükşehir Belediyesi himayesinde kurulan El Emeği Çarşısı'nda vatandaşlar ihtiyaç duydukları çeyizlik ve hediyelik ürünleri uygun fiyatlar ile temin edebiliyor. Birbirinden farklı ürünlerin görücüye çıktığı El Emeği Çarşısı'nda tel kırma salon takımları, etamin işleme salon takımları, dantel anglez salon takımları, iğne oyası başörtüler, kırkpare-yamalı bohça tekniği ile yatak örtüleri, çantalar, tığ işi dantel oda takımları, taş boyama, kuru kalem resim tabloları, rölyefler, şiş ve tığ işi lifler, kanaviçe seccadeler ve pike takımları ile amugurimi oyuncaklar satışa sunuluyor.