İzmir'de Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde önemli bir aşamaya gelindi. Üçüncü, dördüncü ve beşinci etaplarda yer alan toplam 1603 bağımsız birim teslim sürecine girdi. İnşaatı tamamlanan konutların anahtar ve tapularının nisan ayı içerisinde hak sahiplerine verilmesi planlanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'ye model olacak bir anlayışla uzun yıllardır sürdürülen, ancak son dönemlerde kooperatiflerle ilgili aksaklıklar nedeniyle sorun yaşanan kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesi sonrasında titizlikle yürütülen süreçte anahtar ve tapu tesliminde geri sayım başladı.

Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde üçüncü, dördüncü ve beşinci etaplardaki 1603 bağımsız birimin teslimine nisan ayı içinde başlanması yönünde karar alındı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TÜRKİYE'YE ÖRNEK İZMİR MODELİ

İzmir'de yüzde yüz uzlaşı, yerinde dönüşüm, belediye garantörlüğü ilkelerine bağlı hayata geçirilen dönüşüm projelerinde Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesiyle önemli yol kat edildi.

Bu kapsamda ilk olarak önceki dönem kapatılan Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı yeniden kuruldu. Gelişmenin ardından kent genelindeki kentsel dönüşüm projeleri eksiksiz ve kapsamlı şekilde değerlendirildi.

ÖRNEKKÖY'DEKİ DÖNÜŞÜMÜN GENEL FOTOĞRAFI

Karşıyaka Örnekköy'de ise birinci ve ikinci etaplar kapsamında 333 bağımsız birim teslim edildi. Kooperatiflerden devralınan üçüncü, dördüncü etaplar ile beşinci etap kapsamında 1603 bağımsız birimin teslimine nisan ayında başlanılacak. Ayrıca altıncı etap kapsamında da 1297 bağımsız birim yapılarak vatandaşlara teslim edilecek.