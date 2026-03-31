Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Lokomotif Çocuk Köyü öğrencileri, Uluslararası Merkez Laboratuvarı'nı ziyaret etti.

KOCAELİ (İGFA) - Ailelerin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve veliler, musluklardan akan suyun güvenliği ve denetim süreçlerini yerinde gözlemledi.



SU YÖNETİMİNDE HASSASİYET YERİNDE GÖRÜLDÜ



Ziyaret kapsamında katılımcılar, içme suyunun kaynağından itibaren geçtiği arıtma ve kontrol süreçlerini uygulamalı olarak inceleme fırsatı buldu. Yapılan bilgilendirmelerle birlikte, Kocaeli'de musluk suyunun uluslararası standartlarda analiz edildiği ve kesintisiz şekilde kontrol altında tutulduğu açık bir şekilde ortaya konuldu. Veliler, laboratuvar ortamında yürütülen analiz süreçlerini yerinde görerek içme suyunun güvenliği konusunda yürütülen titiz çalışmalara doğrudan tanıklık etti.



İLERİ TEKNOLOJİ LABORATUVAR TAM NOT ALDI



Ziyaretin en dikkat çeken bölümü, son teknoloji cihazlarla donatılmış Uluslararası Merkez Laboratuvarı oldu. Su kalitesinin en üst düzey hassasiyetle analiz edilerek sürekli izlenmesini sağlayan bu merkezde uygulanan bilimsel yöntemler, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. İçme suyuna gösterilen yüksek hassasiyet ise takdirle karşılandı. Yetkili personel tarafından çocuklara yönelik eğlenceli ve öğretici deney gösterimleri de gerçekleştirilerek ziyaret, hem bilgilendirici hem de keyifli bir deneyime dönüştürüldü.



'KOCAELİ'DE MUSLUKTAN GÜVENLE SU İÇİLİR'



Gerçekleştirilen ziyaret, Kocaeli'de musluklardan akan suyun güvenilirliğini somut şekilde ortaya koydu. Ziyarete katılan veliler, içme suyu süreçlerini yerinde gördüklerini belirterek evlerinde musluklardan akan suyu gönül rahatlığıyla tüketebileceklerini ifade etti.

