Malatya Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Günü' dolayısıyla bir program düzenledi. Şehit Aytaç Altunörs Okulu'nda düzenlenen programda sıfır atık konusunda bilgiler verildi. Programda ayrıca öğrencilerin hazırladığı sergi ve atölye çalışmaları büyük ilgi görürken, fidan dikimi de gerçekleştirildi.

MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılında yürütülen projeyle iklim değişikliğinin ülkemizde ve dünyada yol açtığı olumsuz etkiler üzerine verilen eğitimler devam ediyor.

Özellikle yeni nesillere verilen eğitimlerde iklim değişikliğiyle mücadele yöntemleri, atıkların önlenmesi, azaltılması ve doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşümün önemi, enerji tasarrufu, çevre dostu yaşam tarzının gerekliliği, sıfır atık hareketinin günlük yaşama entegrasyonu ile geri dönüşüm uygulamalarının doğaya ve canlılara katkıları gibi konu başlıkları ele alınıyor.

'DOĞAL KAYNAKLARA SAHİP ÇIKMALIYIZ'

'Sıfır Atık Günü' programında konuşan Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zeki Altunkaya teknoloji dönüşümünün hızla ilerlediğini kaydederek, 'Önce insana değer vermesi gerekiyor. Sonra ise doğada tükenebilecek bütün kaynaklara ciddi anlamda sahip çıkmamız gerekiyor' dedi.

'SIFIR ATIK HEDEFİNİ KÜLTÜRE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ'

Programa video konferans ile katılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ömer Faruk Terzi sıfır atık hedefine bir kültürel yaşamla varılacağını belirterek, 'Sıfır atık aslında ulaşılması gereken bir hedeftir. Bizler az da olsa doğaya bir şeyler atıyoruz. Bununla mücadele edebilmenin tek yolu ise bunu bir kültür haline getirebilmektir. Bu bilinçte olmak gerekiyor' diye konuştu.

'BİLİNÇLİ BİR NESİL YETİŞİYOR'

Çöp azaltmanın dünyayı koruyacağını öne süren Bilimsenol platformu Kurucu Başkanı Emir Belli, 'Dünyanın korunması gerek. Dolayısıyla herke önemli görevler düşüyor. Çöp azaltırsak dünyayı korumakla kalmaz, ileriki süreçlere sağlıklı bir atmosfer bırakırız. Siz gençlerin bu konuda daha da bilinçli yetişmesi ve davranması gerekiyor' şeklinde konuştu.

'SIFIR ATIK BİR YAŞAM ŞEKLİDİR'

Sıfır Atık Günü etkinliğinde konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Osman Engin ise, 'İnsanın doğaya karşı görevlerini hatırlamak ve sürdürülebilir bir yaşam için somut adımlar atılması hususunda imkânlar sunuluyor. Sıfır atık sadece bir çevre proje değil, aynı zamanda bir yaşam şeklidir. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre ile ilgili projeler düzenliyoruz. Bu çalışmalarımız bir kıvılcım şeklinde başlayarak büyük değişimlere doğru yol alıyor. Bu konuda siz değerli gençlerin katkıları bizleri mutlu ediyor. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum' sözlerine yer verdi.

'Sıfır Atık Günü' dolayısıyla Şehit Aytaç Altunörs Okulu'nda düzenlenen program sonunda öğrencilerin hazırladığı atölye çalışmaları ve sergi katılımcılar tarafından tam not aldı. Düzenlenen etkinlikte son olarak okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.