Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal ve kültürel zenginliklerini sporla buluşturduğu vizyon projelerinden biri olan Lykos Yarı Maratonu ile uluslararası tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve Pamukkale'nin eşsiz atmosferinde binlerce sporcuyu bir araya getiren organizasyon, bu kez dünyanın önemli koşu etkinliklerinden biri olan Prag Yarı Maratonu'nda tanıtıldı.

Farklı yüzey özelliklerine sahip arnavut kaldırımı ve asfalt etapların bir arada kullanıldığı, eğim değişimleriyle teknik çeşitlilik sunan parkuruyla Lykos Yarı Maratonu, her yaş grubundan koşucuya hem rekabetçi hem de keyifli bir yarış ortamı sağlıyor.

Organizasyon, henüz ilk senesinde sportif niteliğinin yanı sıra Denizli'nin tarihî, doğal ve turistik değerlerinin uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sunan güçlü bir mecra haline geldi.



TÜRKİYE'DEN SADECE LYKOS YARI MARATONU



Yaklaşık 17 bin sporcunun katıldığı Prag Yarı Maratonu öncesinde kurulan Expo alanında yer alan 10 tanıtım standından biri olan Lykos Yarı Maratonu, aynı zamanda Türkiye'den katılan tek organizasyon olarak öne çıktı.

Uluslararası spor camiasının yoğun ilgi gösterdiği stantta, Denizli'nin turizm potansiyeli ve maraton parkuruna ilişkin detaylar ziyaretçilere aktarıldı.