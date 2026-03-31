Tarım sektörünün en büyük uluslararası buluşmalarından biri olan Konya Tarım Fuarı, 22'nci kez kapılarını açıyor. Türkiye'nin en büyük tarım fuarı olma özelliğini taşıyan organizasyon, 7 - 11 Nisan 2026 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Konya'nın tarım ve tarım makineleri alanındaki liderliğini bir kez daha dünyaya göstereceğini vurguladı.

Konya Ticaret Odası'nın vizyonuyla şehre kazandırılan KTO Uluslararası Fuar Merkezi'nin, bu büyük organizasyonla birlikte dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini Konya'da buluşturacağını belirten Öztürk, fuarın yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda uluslararası ticaretin ve iş birliklerinin merkezi olduğunu ifade etti.

Tarımın günümüzde sadece üretimden ibaret olmadığını; teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirliğin de merkezinde yer aldığını kaydeden Öztürk, Konya Tarım Fuarı'nın bu dönüşümün en güçlü şekilde gözlemlendiği platformlardan biri olduğunu söyledi.

Özellikle tarım makineleri ve traktör sektöründeki güçlü yapısıyla öne çıkan fuarın, modern tarımın geleceğine yön verdiğini dile getirdi.

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Konya Tarım Fuarı; yüksek kapasiteli traktörler, ileri teknoloji ekim ve hasat makineleri, modern sulama sistemleri ve akıllı tarım uygulamalarıyla sektörün en yenilikçi ürünlerini bir araya getiriyor.

Bu yönüyle fuar, üretimde verimliliği artıran ve maliyetleri düşüren teknolojilerin sergilendiği stratejik bir vitrin niteliği taşıyor. İlk düzenlendiği günden bu yana 3,5 milyondan fazla ziyaretçiyi ve 7 binden fazla firmayı ağırlayan fuar, ulaştığı büyüklükle küresel ölçekte dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl 79 ülkeden ve Türkiye'nin 81 ilinden 251 bin 184 ziyaretçinin katılımıyla kırılan rekor, organizasyonun uluslararası gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Konya Ticaret Odası'nın yürüttüğü çalışmalar sayesinde fuara yurt dışından katılımın her geçen yıl arttığını belirten Öztürk, bu yıl da Afrika, Asya ve Avrupa başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan çok sayıda sektör profesyonelinin Konya'da buluşacağını ifade etti.

Konya Tarım Fuarı'nın bugün yalnızca ürünlerin sergilendiği bir organizasyon olmanın ötesine geçtiğini vurgulayan Öztürk, fuarın; yeni iş birliklerinin kurulduğu, teknolojik dönüşümün hız kazandığı ve uluslararası ticaretin şekillendiği önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Özellikle üreticiler ile alıcılar arasında kurulan doğrudan bağlantıların, sektörün büyümesine ve ihracatın artmasına önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Konya'nın güçlü tarım altyapısı, yüksek üretim kapasitesi ve lojistik avantajlarının fuarın başarısında önemli rol oynadığını ifade eden Öztürk, bu organizasyon sayesinde şehrin tarım makineleri ve teknolojilerinde küresel bir cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

'KONYA'NIN MARKA DEĞERİ GÜÇLENECEK'

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Tarım Fuarı'nın yalnızca sektörel bir organizasyon olmadığını, aynı zamanda şehrin marka değerine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Öztürk, 'Konya Tarım Fuarı; üretim ve ticaretin yanı sıra, şehrimizin ulusal ve uluslararası alandaki tanıtımına da güçlü katkı sağlamaktadır. Yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin oluşturduğu hareketlilik; turizmden konaklamaya, yeme-içme sektöründen ulaşıma kadar birçok alanda ekonomik canlılık meydana getirmektedir. Bu çok yönlü etki, fuarımızın Konya için ne denli stratejik bir değer taşıdığını açıkça ortaya koymaktadır' ifadelerini kullandı.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 7-11 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 22. Konya Tarım Fuarı'na tüm sektör temsilcilerini, üreticileri ve vatandaşları davet ederek, 'Tarımın geleceğini şekillendiren bu büyük buluşmada yer almak isteyen herkesi Konya'ya bekliyoruz' dedi.