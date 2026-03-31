Yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ortak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen ziyaretler kapsamında, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etti.

MUĞLA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın'ın da yer aldığı ziyaret samimi bir atmosferde gerçekleşti.

​Ziyarette her iki belediyenin yürüttüğü çalışmalar, bölgesel kalkınma hedefleri ve halka sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak ortak projeler masaya yatırıldı.

Aynı zamanda kardeş şehir olan Milas ve Bodrum arasında yapılacak olan iş birlikleri de konuşularak güncel konularda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Başkan Topuz'a teşekkür etti. Misafirperverliğinden ötürü Başkan Mandalinci'ye teşekkürlerini ileten Başkan Topuz ise iki belediye arasında uyum ve iş birliği içinde çalışmalar yapılacağını ve ortak projeler hedeflediklerini belirtti.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafların ardından son buldu.