SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Doğa Yürüyüşleri programını açıkladı.

Doğa aşıkları 12 Nisan Pazar günü baharı, Göktepe Köyü-Kömürlük Köyü parkurunda karşılayacak. 24 Mayıs'a kadar sürecek program kapsamında doğa tutkunları, 7 farklı rotada yürüyüş deneyimi yaşayacak.

Her yıl yoğun ilgi gören doğa yürüyüşleri, bu yıl da birbirinden özel rota ve yaylalarda gerçekleştirilecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programla vatandaşlar hem spor yapacak hem de baharın en güzel manzaraları eşliğinde doğayla iç içe vakit geçirecek.

7 FARKLI ROTA

Baharın en güzel manzaraları eşliğinde gerçekleştirilecek ilk yürüyüş, 12 Nisan'da Göktepe Köyü- Kömürlük Köyü parkurunda yapılacak. Doğa aşıkları, baharı unutulmaz bir destinasyonda, harika bir manzarayla karşılayacak. Sakarya'nın birbirinden güzel yaylalarında, gölet çevrelerinde ve doğayla iç içe 7 farklı rotada düzenlenecek yürüyüşler, 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

Programa katılmak isteyen doğaseverler, 6 Nisan Pazartesi günü itibarıyla kayıt işlemlerini sakarya.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Yürüyüşlerle ilgili ayrıntılı bilgiye ise 444 40 54 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilecek.