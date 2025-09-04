Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye’de yıllardır beklenen yol sorununu çözüme kavuşturuyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesi Döşemedibi-Bayramca Mahallesi bağlantı yolunda başlattığı beton yol çalışmasıyla bölge halkının uzun süredir yaşadığı ulaşım sorununa kalıcı çözüm getiriyor. Toplam 1.2 kilometrelik güzergâhta yürütülen çalışmalar, mahalle sakinlerinin büyük memnuniyetine neden oldu.

BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yıllardır hasretle bekledikleri yolun yapılmasıyla Döşemedibi-Bayramca Mahallesi sakinleri büyük sevinç yaşadı. Çalışmalar dolayısıyla büyük memnuniyet duyan vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ettiler.

Mahalle sakinleri şöyle konuştular:

“30 yıldır bu yolun yapılmasını bekliyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok sevinçliyiz. Hasretimiz artık bitti.”

RAHAT ULAŞIM İMKANI SUNULACAK

Hizmetin devam ettiği Döşemedibi-Bayramca’da çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.

Dayanıklılığı ile bilinen beton yollun yapılmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım ağı güçlendirilerek vatandaşlara rahat bir şekilde ulaşım imkanı sunulacak.