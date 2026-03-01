Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği söyleşiye konuk olan Doç. Dr. Mehmet Çelenk, Ramazan'ın kendine has kültürel zenginliği ve eğlence geleneği hakkında bilgi verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Kültür Tarihimizde Ramazan Mizahı' başlıklı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan ayının yalnızca dini bir zaman dilimi olmadığını belirten konuşmacı Doç. Dr. Mehmet Çelenk, kültürel hafızada da önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Osmanlı dönemindeki Ramazan eğlencelerinden meddah geleneğine, Karagöz-Hacivat gösterilerinden dönemin edebi eserlerine kadar pek çok örnek paylaşan Doç. Dr. Mehmet Çelenk, Ramazan'ın toplumsal birlikteliği güçlendiren yönüne dikkat çekti.

Geçmişte mahalle kültürünün, iftar sofralarının ve sahur buluşmalarının sosyal hayat üzerindeki etkilerini anlatan Çelenk, 'Mizah da bu atmosferin ayrılmaz bir parçasıydı. Ramazan nükteleri toplumun ortak değerlerini yansıtır. Kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültürel miras niteliği taşımaktadır. Ramazan'ın bu tür gelenekleri de yaşatılmalıdır' dedi.

Merak ettikleri soruların cevaplarını da bulan vatandaşlar, bu tür kültürel organizasyonları şehre kazandırdığı için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.