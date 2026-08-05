Ordu'nun ulaşım geleceğini şekillendirecek en önemli yatırımlardan biri olan Ordu Çevre Yolu 2. Etabı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yaptığı yoğun girişimler ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yeniden başladı.

ORDU (İGFA) - Orduluların yıllardır başlamasını beklediği Ordu Çevre Yolu 2. Etabının bir an önce başlaması amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Dr. Mehmet Hilmi Güler girişimlerde bulundu. Başkan Güler'in gerek firma yetkilileri gerekse Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşme trafiği gerçekleştirmesinin ardından şantiyesi kurulan şirket tüm saha çalışmalarına yeniden hızlı bir şekilde çalışmaya başladı.

ÇALIŞMALAR HIZLI BAŞLADI

Nurol, Özka, YDA Ve Yüksel Ortaklığıyla İnşaatı gerçekleştirilen çalışmada tünel, viyadük, toprak işleri, sanat yapıları ve kavşaklarda çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor.

Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında toplam uzunluğu 3200 metre tünel bulunuyor. Güzergahta ayrıca 1800 metrelik Melet viyadüğü yer alıyor.

Toplam 10.5 km'den oluşan 2. Etabın 20 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Bu önemli yatırımın yeniden hız kazanmasına verdikleri destek dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na şehrim ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum.' dedi.

Başkan Güler, 'Karadeniz'in zorlu coğrafyasında inşa edilen ve toplam 21,4 kilometre uzunluğa sahip Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabı, tamamlandığında ilimizin ulaşım altyapısına önemli katkılar sağlayacak. Toplam 10,5 kilometre uzunluğundaki ikinci etapta 3 bin 200 metre tünel ve 1.800 metrelik Melet Viyadüğü bulunuyor. Projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması hedefleniyor. Bu süreçte Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen her türlü desteği vermeye devam ediyor, güzergâh üzerindeki Ordu Şehir Hastanesi bağlantı kavşaklarının yapımını da sürdürüyoruz. Çevre Yolu'nun ikinci etabının tamamlanmasıyla birlikte bugün 40-45 dakika süren şehir içi ulaşım yaklaşık 10 dakikaya inecek, şehir içi trafik önemli ölçüde rahatlayacak ve hemşehrilerimiz daha güvenli, daha hızlı ve daha konforlu bir ulaşım imkânına kavuşacak. Ordu'muz için takip etmeye, girişimde bulunmaya ve sonuç almaya devam ediyoruz.' açıklamasında bulundu.