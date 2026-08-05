Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Zümrütevler Mahallesi esnafıyla bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Her fırsatta vatandaşla buluşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Zümrütevler Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, Çiçek Caddesi esnafıyla bir araya geldi.

İşyerlerini gezen Yılmaz, esnafa hayırlı işler diledi. Oktay Yılmaz, tek tek sohbet ettiği bölge esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi. Başkan Yılmaz, Yıldırım'ı ortak akıl ve işbirliğiyle kalkındırmayı önemsediklerini belirtti.Başkan Oktay Yılmaz, 'Yoğun çalışma tempomuza rağmen sık sık hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Yıldırım'a en iyi hizmetleri kazandırmak adına yapılması gerekenleri sahada vatandaşlarımızla buluşarak belirliyoruz. İlçemizi tüm unsurlarıyla bir bütün olarak değerlendiriyoruz ve sorunlara ortak akılla çözüm üretmeye gayret ediyoruz. El birliğiyle Yıldırım'ı daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz' dedi.

ESNAFIN YANINDAYIZ

Başkan Oktay Yılmaz, kent ve ülke ekonomisine katkıda bulunan esnafın her zaman yanında olduklarını vurguladı. Yılmaz, 'Bu doğrultuda esnafımızı sık sık ziyaret ederek, onlarla bir araya geliyoruz. Bu sayede sorunları yerinde görüyoruz ve Yıldırım'a değer katacak hizmetleri esnafımızla birlikte istişare ediyoruz. Esnafın önerileri ve beklentileri, bizim için yol gösterici oluyor. Ekonominin can damarı olan esnafımızı desteklemeye devam edeceğiz' dedi. Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Çiçek Caddesi esnafı ise desteklerinden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.