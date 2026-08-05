Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin dayanışmayı büyütmek amacıyla hayata geçirdiği Meska Sosyal Tesisi bölge halkının yüzünü güldürüyor. Bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayan tesis, özellikle Mahalle Mutfağı ile kendi yemeğini hazırlayamayan kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların sofralarını ısıtıyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik ağını kısa süre önce açılışını gerçekleştirdiği Meska Sosyal Tesisi ile daha da genişletti. Mahalle Mutfağı, Emekli Evim, Sosyal Hizmet Birimi ve Anne & Çocuk Kafe ile tam kapasiteyle faaliyete geçen tesis, bölge halkı için adeta yeni bir sosyal yaşam merkezi haline geldi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sosyal Hizmet Birimi, sosyal yardımlara ulaşımı çok daha kolay bir hale getirirken, özellikle belediye binasına gitmekte zorlanan yaşlı, engelli ve dezavantajlı vatandaşlara büyük kolaylık getirdi. Bölge halkı tüm sosyal yardım ve hane başvurularını buradaki birimden yapmaya başladı.



MAHALLE MUTFAĞINDA HER GÜN 3 ÇEŞİT YEMEK



Dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen Mahalle Mutfağı ise kendi yemeğini hazırlayamayan kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşlar için büyük bir ihtiyacı karşıladı. Başvuruları onaylanan ihtiyaç sahipleri, 'Mahalle Mutfağı'na gelerek kendileri için hazırlanan 3 çeşit yemeği almaya başladı.

Denizli'nin ikinci Emekli Evi'ni de bünyesinde barındıran tesis sosyal donatılarıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kadınların sosyal yaşama katılımını destekleyen ve çocuklara eğitmenler eşliğinde oyun ortamı sunan Anne & Çocuk Kafe de miniklerin yeni buluşma noktası oldu. Meska Sosyal Tesisi'nin sunduğu imkanlardan son derece memnun olan vatandaşlar Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'BU ŞEHİRDE KİMSE KENDİNİ YALNIZ HİSSETMEYECEK'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Meska Sosyal Tesisi'nin bölge için taşıdığı öneme dikkati çekerek, 'Bizim en büyük gayemiz, Denizli'de hiçbir vatandaşımızın kendini sahipsiz ve yalnız hissetmemesidir.

Bu anlayışla hizmeti hemşehrilerimizin ayağına götürüyoruz. Yaşlılarımız, engellilerimiz, kadınlarımız ve çocuklarımız bu tesiste hem sosyalleşiyor hem de ihtiyaç duydukları desteğe yorulmadan ulaşıyor. Dayanışma ağımızı daha da büyüterek dertlere derman olmaya, halkımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz' dedi.