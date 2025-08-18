Ordu Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde içme suyu sorununa kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde içme suyu sorununa kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda hava şartlarından ve dış etkenlerden etkilenmeyen, uzun ömürlü ve bakım kolaylığı sağlayan fiberglas su depoları ilçelerle buluşturuluyor.

Bu kapsamda, ORKOM tarafından üretilen 30 ton kapasiteli 33 adet fiberglas su deposu, OSKİ ekipleri tarafından şu ana kadar 9 ilçede hizmete alındı. Böylece yaz aylarında yaşanan su sıkıntılarına önemli ölçüde çözüm sağlanması hedefleniyor.

9 İLÇEYE 33 SU DEPOSU

OSKİ’nin yürüttüğü çalışma çerçevesinde; Altınordu, Perşembe, Çaybaşı, Çatalpınar, Kabataş, Korgan, Aybastı, Ünye ve Gölköy ilçelerinin toplam 33 kırsal mahallesine fiberglas içme suyu depoları yerleştirildi.

DAYANIKLILIĞI İLE ÖNE ÇIKIYOR

ORKOM tarafından üretilen depolar, dayanıklı yapısı, uzun ömürlü olması ve hasar durumunda kolayca onarılabilmesi sayesinde dikkat çekiyor. Çelik ve betonarme depolara alternatif olarak geliştirilen bu modern depolar, kırsal alanlarda kesintisiz ve hijyenik su temini sağlıyor.

Her geçen gün üretim kapasitesini artıran ORKOM, kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni depoları üretmeye ve vatandaşların hizmetine sunmaya devam edecek.