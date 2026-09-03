Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 153 Çözüm Merkezi, vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Merkez kurulduğu günden bu yana 18 binin üzerinde şikâyeti çözüme kavuşturdu. Alo 153 Çözüm Merkezi bu hızı ile başarı oranını yüzde 98'lere çıkardı.

ORDU (İGFA) - 4 aylık süreçte 153 Çözüm Merkezi'ne toplam 31 bin 752 çağrı ulaştı. Bu çağrıların 31 bin 47'si cevaplanırken çağrı cevaplama oranı yüzde 97,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde oluşturulan 18 bin 447 başvurunun 18 bin 137'sinde ilgili birimlerin değerlendirme ve çalışmaları tamamlandı.

GERİ BİLDİRİM ORANI YÜZDE 98,3'E ULAŞTI

Çözüm Merkezi'ne iletilen başvuruların yüzde 98,3'ünde değerlendirme ve vatandaşın bilgilendirilmesi süreci tamamlandı. Başvurular; ilgili birim tarafından gerçekleştirilen işlem, yapılan inceleme, verilen bilgilendirme veya iş programına alınan çalışmalar doğrultusunda cevaplandırıldı.

Saha çalışması veya teknik uygulama gerektiren ve iş programına alınan talepler ise ilgili birimlerin çalışma takvimleri doğrultusunda yürütülüyor. Değerlendirme süreci devam eden 310 başvuruyla ilgili çalışmalar da sürdürülüyor.

VATANDAŞ İLE BELEDİYE BİRİMLERİ ARASINDA KOORDİNASYON SAĞLANIYOR

153 Çözüm Merkezi, vatandaşlardan gelen başvuruların doğru birimlere yönlendirilmesi, ilgili birimlerden bilgi alınması ve başvuru sahibine geri dönüş yapılması süreçlerinde koordinasyon görevi üstleniyor. Sistem sayesinde vatandaşların talepleri kayıt altına alınırken başvuruların hangi aşamada olduğu da takip ediliyor. İlgili birimlerden alınan bilgiler, başvuru sahiplerine doğrudan aktarılıyor.

MOBİL EKİPLER VATANDAŞLARLA YERİNDE BULUŞUYOR

Çözüm Merkezi'nin mobil ekipleri, ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini yerinde dinliyor. İlçe merkezlerinde kurulan stantlarda vatandaşlardan gelen başvurular kayıt altına alınarak ilgili birimlere iletiliyor.

Mobil çalışmalarla belediye hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, vatandaşların görüşlerinin doğrudan alınması ve belediye birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.