Ordu’nun ekonomik potansiyelini ve yerel markalarını ön plana çıkarmayı amaçlayan Ordu Ticaret Festivali, Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.ORDU(İGFA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Ordu Ticaret Festivali, Altınordu İlçesi’nde açıldı. 18-21 Eylül tarihleri arasında açık olacak olan festival kapsamında birçok etkinlikler yapılacak. Gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Başkan Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarla Ordu’nun artık 19 ilçesi ile daha fazla tanınan ve ilgi gören bir kent haline geldiğini söyledi.

Açılış konuşmasında Başkan Güler, Ordu’nun 19 ilçesiyle birlikte artık daha fazla tanınan ve ilgi gören bir kent haline geldiğini vurguladı. Festivalin geleneksel hale getirilmesini arzuladıklarını belirten Güler, yerel markaların tanıtımı ve yöresel ürünlerin markalaşması için bu tür organizasyonların büyük fırsat sunduğunu ifade etti.

Başkan Güler ayrıca, Ordu’da bir fuar merkezi kurulması için çalışmaların başlatıldığını duyurarak, “Ordu’nun yöresel ürünlerini dünyaya açma zamanı geldi. Büyükşehir Belediyesi olarak 8 şirketimiz fındık dışında birçok alanda üretim yapıyor. Bu çeşitliliği daha da yukarıya taşımak istiyoruz,” dedi.

Gerçekleştirilen açılış sonrası protokol üyeleri alanda bulunan kurum ve kuruluşların stantlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldılar.