Önerge, Mudanya Belediye Meclisi'nin Eylül ayı oturumunda da oy çokluğuyla kabul edildi.

19 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybeden Öymen’in otoriterleşmeye karşı duruşu ve temel hakların savunuculuğu vurgulandı.

Mudanya Belediye Başkanlığı makamının önergesiyle, 8 Ağustos 2025’te Dışişleri eski Bakanı Murat Karayalçın başkanlığındaki seçici kurulun (Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan, Prof. Dr. Süha Atatüre, Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, Ayşe Gülsün Bilgehan, Ayşe Kulin, Ali Er, Sedat Ergin, Ünal Çeviköz, Onur Öymen, Murat Yetkin) kararıyla, demokrasi ve basın özgürlüğünü savunan, Anka Ajansı’nın kurucusu Altan Öymen’e ödül verilmesi uygun bulundu.

Bursa'da Mudanya Belediyesi'nin gelenekselleştirdiği Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü'nün bu yıl ki sahibi belli oldu. BURSA (İGFA) - 11 Ekim 2025’te düzenlenecek Mudanya Mütarekesi'nin imza altına alınmasının 103. yıl dönümü kutlamalarında ödülün merhum Altan Öymen’e verilmesi kararlaştırıldı.

