Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçesinde ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Balı Mahallesi ile Konaklı Mahallesi arasındaki bağlantı yolunu beton konforuna kavuşturmak için çalışma başlatan ekipler, 1,3 kilometrelik güzergahta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yapılan çalışma ile yıllardır toz ve çamur sorunu yaşayan mahalle sakinleri, daha konforlu ve güvenli bir ulaşıma kavuşuyor.

Uzun süredir beklenen yolun betonla buluşturulması mahalle halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanma aşamasına geldiğini belirten vatandaşlar, yapılan hizmetten dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti.

Balı Mahallesi Muhtarı Tahir Hazan da yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

'Yıllardır özlemle beklediğimiz yolumuz beton konforuna kavuşuyor. Toz ve çamurdan dolayı büyük mağduriyet yaşıyorduk. Çalışmalar başladı ve artık bitme aşamasına geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.'