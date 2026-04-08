Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımıyla hem enerji verimliliğini artırıyor hem de iklim dostu üretim modeliyle dikkat çekiyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - ESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesisi çatısına kurulan ve 1,100 MWe kurulu güce sahip, 2.657 panelden oluşan GES sistemi, 2025 yılı itibarıyla 1.786.965 kWh elektrik üretimi gerçekleştirdi. Elde edilen bu üretim, tesisin toplam enerji tüketiminin yüzde 12'sini karşıladı.

2025 yılı üretim verilerine göre; 854,20 ton karbon emisyonu önlendi, 34.168 adet kızılçam ağacının kesilmesi engellendi. Bu veriler Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yenilenebilir enerji yatırımlarının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda güçlü bir çevresel etki oluşturduğunu bir kez daha gösterdi.

ESKİ Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, içme suyu arıtma tesislerinde gerçekleştirilen enerji tasarrufu odaklı yaklaşımın hem doğal kaynakların korunmasına katkı sağladığını hem de karbon salınımını azaltarak çevresel etkileri en aza indirdiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin çevreye duyarlı ve dirençli şehir vizyonu doğrultusunda, su yönetiminde yenilikçi ve iklim dostu uygulamalarla kentin geleceğine değer katılmaya devam edileceği belirtildi.