Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal hayatına canlılık katacak, yeşil alanlarla şehre nefes aldıracak yeni projeleri bir bir tamamlıyor. Gençler için spor yatırımlarının yanı sıra Karasu Kıyı Park, Serdivan Huzur Koridoru, Ferizli Atatürk Parkı, Söğütlü Ritim Park'tan sonra şimdi de Kaynarca Aziz Duran Parkı'nda sona gelindi.

Başkan Alemdar, 'Gençlerimize spor tesislerinin yanı sıra yaşam alanlarıyla sosyalleşebilecekleri projeler hazırlıyor, şehrimizde yeşil alan miktarını her geçen gün artırıyoruz. Sakarya, yeşil alanları, spor tesisleriyle gençliğin şehridir. Sakarya, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımızın buluşma noktasıdır' dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar öncülüğünde şehirde başlatılan yeşil ve sosyal yaşan alanı seferberliği, meyvelerini vermeye başlıyor.

İlk adımı Karasu Kıyı Park projesi ile atıldı ve Karadeniz'in incisine yakışır bir projede bölgede aylar içinde hayata geçirildi.Sapanca Gölü'nün Serdivan kıyılarında Huzur Koridoru tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Daha sonra Söğütlü Ritim Park, Ferizli Atatürk Parkı, Güneşler İklim Parkı gibi projelerde kısa bir süre içinde son aşamaya gelindi.

HER ANLAMDA 'ERİŞİLEBİLİR' BİR PARK

Gün sayan bir diğer proje ise Kaynarca Aziz Duran Parkı oldu. Bölgede binlerce vatandaşın göz bebeği olacak proje için geri sayım başladı. Proje sosyal, kültürel, sportif donatılarıyla bölgenin sosyal dokusuna değer katacak proje çocuk, genç, yaşlı her kesime hitap edecek oyun, yürüyüş, dinlenme ve engelli hizmet alanlarıyla 'erişilebilir' yapısıyla dikkat çekiyor.

Başkan Alemdar, 'Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana şehrimizin her noktasında sosyal yaşam alanları oluşturmak, insanımızın nefes alacağı, keyifle vakit geçireceği, sosyal ilişkilerini güçlendireceği ve huzur bulacağı alternatifler üretmek için gayret gösterdik. Hamdolsun geldiğimiz noktada Kaynarca'dan Taraklı'ya, Karasu'dan Sapanca'ya kadar şehrin dört yanında yeni parkların, tesislerin kapılarını açıyoruz. Çok yakında inşallah birçoğunu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şehrimize hayırlar getirsin' dedi.

Başkan Yusuf Alemdar, gençler başta olmak üzere Sakarya'da tüm vatandaşların kullanımına yeni sosyal ve yeşil yaşam alanları kazandırdıklarını ifade ederek, 'Şehrimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak, hemşehrilerimize yeni yaşam alanları sunmak en önemli başlıklarımız arasında yer alıyor. Bu doğrultuda da çalışıyor, yeni yaşam alanlarını bir bir tamamlıyoruz. Doğal güzellikleri ile ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan Sakarya'mızı yeşil ve sosyal yaşamıyla da örnek bir noktaya ulaştıracağız' dedi.