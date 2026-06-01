Kırsal kalkınmanın sağlanması adına hayvansal üretimin sürdürülebilirliğini önemseyen Bursa Büyükşehir Belediyesi; Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde büyükbaş hayvan yetiştiricilerine kaba yem (mısır silajı) desteği sağladı.

BURSA (İGFA) - Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, 1 ile 5 arası büyükbaş hayvana sahip üreticilere yüzde 100 hibeli olarak birer balya (830 kilogram) mısır silajı dağıtıldı.

Projeyle, yem maliyetleri azaltılarak küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi ve hayvan refahının artırılması amaçlanıyor.

Destekten faydalanan Bursalı üreticiler de artan maliyetler karşısında verilen desteğin önemli olduğunu belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti