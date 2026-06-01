Beylikdüzü Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın vizyonuyla yürütülen çalışmaları paylaştı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı'nın 1.birleşimi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

Meclis konuşmasına mayıs ayında şehit düşen polisleri rahmetle anarak başlayan Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, 'Bayramlar, inancı ne olursa olsun, herkesin içinde bir yer bulabildiği, insanın insana dokunduğu günlerdir. İyi ki böyle günler var. Nice güzel, bir arada, herkesin kendini evinde hissettiği bayramlarda tekrardan birlikte olmayı diliyorum' ifadeleriyle tüm Beylikdüzü halkının bayramını bir kez daha kutladı. Haziran ayının önemli gün ve haftalarına da değinen Çebi konuşmasının devamında, Belediye'nin mayıs ayında gerçekleştirdiği çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Konuşmasında seçilmiş Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın vizyonuyla Beylikdüzü'nde çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Çebi, 'Beylikdüzü Belediyesi olarak, bir belediyenin yalnızca yol, kaldırım, aydınlatma yapmakla yükümlü olmadığına inanıyoruz. Elbette temel hizmetler şarttır, ama daha fazlası vardır;hak, hukuk, adalet, liyakat, eşitlik ve insan onuru. İşte Başkanımız Mehmet Murat Çalık, göreve geldiği ilk günden itibaren bu değerleri rehber edinmiştir. Onun vizyonu sayesinde Beylikdüzü'nde kültür, sanat, spor ve bilim bir lüks değil, her vatandaşın ulaşabileceği bir yaşam biçimi haline gelmiştir. Onun öncülüğünde bir parkı bile eşitlik ve emek üzerine inşa ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki;kent hakkı, insan hakkıdır. Bir çocuğun oyun oynayacağı alan, bir gencin spor yapacağı tesis, bir annenin üreteceği hobi bahçesi, dezavantajlı bir bireyin eşitçe katılabileceği bir yaşam gibi. Bunların hepsi birer hak, hepsi birer eşitlik ve adalet meselesidir. Başkanımız, konuşmalarında sık sık 'Birlikte daha güçlüyüz' der. İşte bu anlayışla, hiçbir ayrım yapmadan, 10 mahallemizin her birine eşit mesafede durduk. Kurumsal hafızadan ve hukukun evrensel ilkelerinden asla ödün vermedik. Bugün Beylikdüzü'nde bir çocuk hayal kurabiliyorsa, bir genç sanatla tanışabiliyorsa, komşularımız parklarda güvenle yürüyebiliyorsa, bunun temelinde Başkanımızın 'Önce insan, önce hak' diyen cesur duruşu vardır. Biz bu kenti birlikte yönetiyoruz. Her bir meclis üyemizin, her bir muhtarımızın, her bir komşumuzun emeği çok değerli. Lakin bu geminin kaptanı, bu vizyonun mimarı, bu yolda gecesini gündüzüne katan, yeri geldiğinde yüreğini ortaya koyan Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'tır. Ona buradan bir kez daha tüm Beylikdüzü adına teşekkür ediyorum ve en kısa zamanda görevinin başına dönmesini diliyorum' ifadelerini kullandı.