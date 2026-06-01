Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaya güvenliği ve kent estetiğini artırmaya yönelik bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Başiskele Bahçecik mevkiinde bulunan yaya üst geçidinde kapsamlı bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tesisler Şube Müdürlüğü'ne bağlı A Takımı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında üst geçitte zamanla yıpranan ve kullanım ömrünü tamamlayan kauçuk zemin kaplamaları söküldü. Çalışmalar sırasında merdivenler ve geçiş alanları detaylı şekilde temizlenirken, üst geçidin genel görünümü de iyileştirildi.

Kent genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı üst geçitlerde periyodik bakım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, yaya ulaşımında güvenlik ve konforu artırmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bahçecik'te gerçekleştirilen uygulamada da merdiven basamakları ve ortak kullanım alanları temizlenerek vatandaşların daha güvenli ve rahat şekilde kullanabileceği hale getirildi. Üst geçitte tamamlanan çalışmaların ardından alan yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

DÜZENLİ BAKIMLAR DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin farklı noktalarında bulunan üst geçitlerde bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla hem yapıların kullanım ömrü uzatılıyor hem de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran ulaşım alanlarının daha temiz ve düzenli kalması sağlanıyor.