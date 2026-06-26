Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 3 bin 500 metre kaldırım çalışması başlattı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla 3 bin 500 metre kaldırım çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla mahallede yaya ulaşımının daha güvenli hale getirilmesi hedeflenirken, kaldırım imalatlarının tamamlanmasının ardından bölge modern bir görünüme kavuşacak.

BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Kayabaşı Mahalle Muhtarı Ercan Çavaş, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti. Başkanın mahalleye kaldırım yapılacağı yönünde verdiği sözü yerine getirdiğini belirten Muhtar Çavaş şöyle konuştu:

'Mahallemizde gerçekleştiren kaldırım çalışmalarıyla vatandaşlarımızın yaşam kalitesine değer katılacak. Bu hizmetten dolayı Sayın Bakanımız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz. Yıllardır bu sorunumuz çözüm bekliyordu. Bu sorunumuza Başkanımız Hilmi Güler neşter vurdu. Başkanımız mahallemize söz vermişti ve bu sözünü yerini getirdi.'

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü alt ve üstyapı yatırımlarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.