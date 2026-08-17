MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Kızılay ve Türkiye Çevre Ajansı'nın paydaşlığında gerçekleştirilecek Sıfır Atık Kampı, lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenecek.

GENÇLER ÇEVRE İÇİN ÇÖZÜM ÜRETECEK

Sıfır Atık Kampı ile öğrenciler öğrendiklerini uygulamaya dönüştüren, çözüm üreten ve çevrelerinde farkındalık oluşturacaklar. 25 kız öğrenci ile 25 erkek öğrenci olmak üzere toplam 50 lise öğrenci kampa katılacak. Kampa katılmak isteyen lise öğrencileri 22 Ağustos tarihine kadar www.sifiratik.malatya.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecekler.

Kamp boyunca gerçekleştirilecek uygulamalı çalışmalarla sıfır atık ve sürdürülebilirlik anlayışının günlük yaşamın bir parçası hâline getirilmesi amaçlanırken, öğrencilerin kamp sonrasında edindikleri bilgi ve deneyimleri okullarında, ailelerinde ve sosyal çevrelerinde paylaşmaları teşvik edilecek.

MALATYA'DAN COP31 ANTALYA'YA UZANAN ÇEVRE YOLCULUĞU

'Malatya'dan COP31 Antalya Yolculuğu' anlayışıyla hayata geçirilecek kamp, Malatya'da yürütülen çevre çalışmalarını Türkiye'nin iklim ve sürdürülebilirlik vizyonuyla buluşturacak. Beş gün sürecek program kapsamında lise öğrencilerine; sıfır atık, iklim değişikliği, su verimliliği, kompost, ileri dönüşüm, doğal yaşam ve sürdürülebilirlik başlıklarında eğitimler verilecek. Öğrenciler ayrıca uygulamalı atölyelere katılarak kendi çözüm ve tasarımlarını geliştirme fırsatı bulacak.

COP31 YOLUNDA GENÇLERİN SESİ

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri doğrultusunda gençlerin çevre ve iklim çalışmalarına aktif katılımını destekleyen kamp, yerel çevre çalışmalarından ulusal ve küresel iklim gündemine uzanan önemli bir köprü oluşturacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirilecek Sıfır Atık Kampı, gençlerin çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki bilgi ve yetkinliklerini artırırken, Malatya'dan COP31 Antalya'ya uzanan gençlik yolculuğunun önemli adımlarından biri olacak. Kampın sonunda lise öğrencilerine katılım belgesi verilecek.