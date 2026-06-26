Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası'nda kamu hizmetlerinin daha etkin, erişilebilir ve modern koşullarda sunulabilmesi için hayata geçireceği projede sona yaklaşıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan katlı otopark, yürütülen dönüşüm çalışmalarıyla 'Dilovası Belediyesi Hizmet Binası' olarak ilçeye kazandırılacak.

İMALATLAR EŞ ZAMANLI OLARAK YÜRÜTÜLÜYOR

Kocaeli genelinde hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin daha kaliteli hizmet sunabilmesi için de yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir tarafından inşa edilen Dilovası Katlı Otoparkı, Dilovası Belediyesi Hizmet Binası'na dönüştürülüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında asansör imalatı, dış cephe macun çekilmesi, zemin kat elektrik borulama, asma tavan taşıyıcı sistemlerinin oluşturulması ve zemin kat çelik bölme duvar imalatları yapılıyor.

DİLOVASI'NA YAKIŞAN YENİ HİZMET MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda Dilovası'na kazandırılan ve yaklaşık 4 bin 400 metrekare kapalı kullanım alanına sahip yapı, yürütülen dönüşüm çalışmalarıyla ilçenin yeni belediye hizmet merkezi haline geliyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bina, kapsamlı düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Dilovası Belediyesi'nin idari birimlerine ev sahipliği yapacak. Vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayacak proje kapsamında çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda aralıksız sürdürülüyor.

BİRİMLER TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Yeni hizmet binasıyla birlikte belediye birimlerinin tek noktada toplanması sağlanırken, vatandaşlar da işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Fonksiyonel kullanım alanları, erişilebilir yapısı ve modern donatılarıyla öne çıkacak bina, hem belediye personeline daha verimli bir çalışma ortamı sunacak hem de ilçe sakinlerinin kamu hizmetlerine daha konforlu şartlarda ulaşmasına imkân tanıyacak. Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği dönüşüm projesi, Dilovası'nın kamu hizmet altyapısını güçlendiren önemli yatırımlar arasında yer alıyor.