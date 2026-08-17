Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin yabancı dil becerilerini geliştirmek ve uluslararası bir vizyon kazandırmak amacıyla AIESEC ile ortaklaşa yürüttüğü İngilizce Konuşma Kulübü tamamlandı. 6 hafta süren yoğun ve interaktif eğitimin ardından 118 genç, sertifikalarını alarak programı başarıyla bitirdi.

DENİZLİ (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile AIESEC Denizli iş birliğinde hayata geçirilen 'İngilizce Konuşma Kulübü' düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.

Denizli'deki gençlerin yabancı dil becerilerini günlük yaşam pratiğine dökmeleri, özgüvenlerini artırmaları ve küresel iletişim yetkinlikleri kazanmaları amacıyla başlatılan İngilizce Konuşma Kulübü, 6 hafta boyunca devam etti.

Program kapsamında yurt dışından Denizli'ye gelen eğitmenler, katılımcılarla konuşma ve etkileşim odaklı çalışmalar yürüttü. Bu süreç, gençlerin İngilizceyi sadece bir okul dersi olarak değil, günlük yaşamın aktif bir parçası olarak deneyimlemelerine olanak sağladı.



118 GENCE SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ



Gençlerin İngilizce konuşma pratiği yapmalarına, özgüvenlerini geliştirmelerine ve uluslararası iletişim becerileri kazanmalarına katkı sunan programda toplam 118 genç katılım belgesi almaya hak kazandı. Sertifikaları, düzenlenen törenle gençlere teslim edildi.



HEDEF: DAHA FAZLA ULUSLARARASI GENÇLİK FAALİYETİ



Programın sona ermesiyle birlikte, Denizli'de görev yapan uluslararası eğitmenler ülkelerine uğurlanırken; katılımcı gençler, edindikleri pratik becerileri ve kurdukları küresel bağlarla gelecek kariyerlerine bir adım önde başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlayan eğitimler, atölye çalışmaları ve uluslararası gençlik faaliyetleri ile şehrin gençlik potansiyelini destekleyerek, Denizli'yi küresel çapta vizyon sahibi gençlerin buluşma noktası haline getirmeyi amaçlıyor.