Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları sorununa kalıcı bir çözüm getirecek olan Doğal Yaşam Kampüsü projesini tamamlamak üzereyken, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını güvence altına almak için Mama Üretim Tesisi'ni de hayata geçirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi,bakımevinde olansokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak ve sürdürülebilir bir mama üretim zinciri oluşturmak amacıyla Mama Üretim Tesisi'ni faaliyete geçirdi. Bu adımla birlikte Büyükşehir, bakımevindeki sokak hayvanlarınınbeslenme ihtiyacını yeni Doğal Yaşam Kampüsü'nün içinde yemek atıklarından kendi ekibiyle üretiyor.

Test aşamaları tamamlanan tesiste, sağlıklı, katkısız ve yüksek proteinli mamalar, modern üretim cihazları ve ileri işleme teknikleri kullanılarak üretiliyor. Fabrikalardan ekipler tarafından özenle toplanan yemek artıkları, çeşitli yöntemlerle işlenip yüksek kaliteli mama haline getiriliyor.

Tesis, kullanılabilir gıda atıklarını değerlendirerek çevreye katkı sağlıyor ve kampüste bulunan canlıların beslenmesini güvence altına alıyor. Bu süreçle birlikte gıda israfı önleniyor, üretim süreci ise tamamen çevre dostu bir yaklaşımla yürütülüyor.

DOĞAL YAŞAM KAMPÜSÜ

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, 'Çok yakın bir tarihte hizmete alacağımız 87 dönümlük Doğal Yaşam Kampüsü'nde misafirimiz olacak can dostlarımız için tüm hazırlıklarımız devam ediyor. Mama Üretim Tesisi ile hem patili dostlarımızın besin ihtiyacını karşılıyor hem de doğaya katkı sunuyoruz' denildi.