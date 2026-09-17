Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesinde üzüm üretimi yapan çiftçilere hasat döneminde üzüm sıkma makinesi desteği sağlıyor. Makine sayesinde üreticiler hem zamandan hem de işçilik maliyetinden tasarruf ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin iş yükünü azaltmak amacıyla tarımsal desteklerini sürdürüyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Elmalı ilçesine bağlı Yuva ve Yalnızdam mahallelerinde vatandaşların kullanımı için üzüm sıkma makinesi desteği sağladı.

Üreticiler, geleneksel yöntemlerle uzun sürede gerçekleştirdikleri üzüm sıkma işlemini makine sayesinde kısa sürede ve daha hijyenik koşullarda yapabiliyor.

GÜNLER SÜREN İŞ SAATLER İÇİNDE TAMAMLANIYOR

Yuva ve Yalnızdam mahallelerindeki üreticilerin kullanımına sunulan üzüm sıkma makinesi, özellikle hasat döneminde çiftçilere büyük kolaylık sağlıyor.

Daha önce insan gücüyle veya ücretli işçi desteğiyle yapılan üzüm sıkma işlemi, makine sayesinde çok daha kısa sürede tamamlanıyor. Üreticiler böylece hem zamandan tasarruf ediyor hem de işçilik giderlerini azaltıyor.

BİZE YÜZDE 100 KATKI SAĞLADI

Üzüm bağı olan emekli Mehmet Kaçan, makinenin üreticiler için önemli bir kolaylık olduğunu söyledi. Kaçan, 'Bu makine bize yüzde 100 katkı sağladı.

Daha önce makine yokken üzüm sıkma işini 2-3 günde yapabiliyorduk. Şimdi aynı işi 1-2 saat içerisinde tamamlıyoruz. Bu makineyi bizlere ulaştıran ve bu kolaylığı sağlayan herkesten Allah razı olsun' dedi.

EL DEĞMEDEN ÜZÜM SUYUMUZU SIKIYORUZ

Çiftçilikle uğraşan Mehmet Kocabaş da üzüm sıkma makinesinin üreticilere hem hijyen hem de zaman açısından avantaj sağladığını ifade etti. Kocabaş, 'Çok güzel bir makine. Hijyen konusunda da oldukça iyi. Üzümlerimizi el değmeden, temiz bir şekilde sıkıyoruz. Geriye kalan posayı da hayvanlarımız için yem olarak değerlendiriyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bu hizmeti sağladığı için teşekkür ediyorum' diye konuştu.

3-4 KİŞİNİN YAPTIĞI İŞİ BİR SAATTE YAPIYORUZ

Üretici Hüsnü Çavuş ise makinenin özellikle ileri yaştaki çiftçiler için büyük kolaylık sağladığını belirterek, 'Daha önce 3-4 kişinin yaptığı işi şimdi bir saat içerisinde yapabiliyoruz. Üzümlerimizi topladık. Bu makineyle sıkmak işlemini çok olay yapabiliyoruz. Eskiden üzüm sıkmak için yevmiye karşılığında işçi tutuyorduk ve bu da masraflı oluyordu. Bizler de artık 60 yaşına geldik. Makine sayesinde işimiz çok kolaylaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bizlere yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.