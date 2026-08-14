Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kendine özgü lezzetiyle öne çıkan boncuk fasulyesinde hasat başladı. Vali Faik Oktay Sözer, üreticilerle bir araya gelerek hasat çalışmalarına katıldı.

BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in önemli tarımsal değerleri arasında yer alan 'Pazaryeri Boncuğu'nda hasat sezonu başladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen hasat çalışmalarına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Hasat çalışmalarına eşlik eden Vali Sözer, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu. Vali Sözer, Pazaryeri Boncuğu'nun marka değerinin artırılması ve üretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilirken, ürünün coğrafi işaret başvuru sürecinin de devam ettiği kaydetti.

MARKA DEĞERİ ARTIRILACAK

Kılçıksız yapısı, parlak görünümü ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkan boncuk fasulyesi, ilçede yaklaşık 1.000 dekar alanda üretiliyor. Üründe dekardan ortalama 750 ila 1.000 kilogram verim alınırken, yıllık üretim miktarı sezona göre 750-1.000 ton arasında değişiyor.