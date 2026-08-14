Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, kent genelinde sürdürülebilir ve kesintisiz içme suyu arzı sağlamak amacıyla yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesi'nde başlatılan proje kapsamında inşa edilen 6,1 kilometre uzunluğundaki yeni iletim hattı sayesinde, Altındere İçme Suyu Deposu'na güçlü bir ilave su aktarımı sağlanacak.

Boru çapları artırılarak modernize edilen altyapı sistemi, iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık ve yaz dönemindeki yüksek tüketim debilerinin oluşturduğu riskleri tamamen bertaraf edecek.

Yatırım sadece Altındere Mahallesi ile sınırlı kalmayıp bölgenin genel su güvenliğini artıracak stratejik bir yenilemeyi de kapsıyor. Çalışmalar doğrultusunda, Yeşilyayla Mahallesi'ne su iletimi sağlayan ancak vatandaş parsellerinden geçmesi nedeniyle sık sık arızalara ve su kayıplarına yol açan mevcut hat da yenileniyor.

Bu kapsamda şebeke üzerindeki kronik arızalar ortadan kalkacak, su kayıp ve kaçak oranları minimum seviyeye indirilecek, iki mahallenin sakinlerine sunulan içme suyu hizmeti güvenli, kesintisiz ve yüksek verimli bir yapıya kavuşacak.