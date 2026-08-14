Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında 12 ülkeden 48 kişinin daha Türkiye'ye iade edildiğini, böylece yıl başından bu yana ülkeye getirilen şahıs sayısının 245'e ulaştığını açıkladı. Gürlek, organize suç örgütlerine yönelik iade süreçlerinin de kararlılıkla takip edildiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç ve suçlularla mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirildiğini belirterek, 2026 yılında yurt dışından Türkiye'ye gerçekleştirilen iadeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Gürlek, 1 Temmuz'da 2026 yılının ilk 6 ayında 31 farklı ülkeden 197 kişinin Türkiye'ye iade edildiğinin açıklandığını hatırlatarak, bu tarihten sonra yürütülen çalışmalar sonucunda 12 ülkeden 48 kişinin daha Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Böylece 2026 yılında Türkiye'ye iade edilen kişi sayısı 245'e yükseldi.

EN FAZLA İADE GÜRCİSTAN'DAN

Bakan Gürlek, son 1,5 aylık dönemde Türkiye'ye iade edilenlerin 24'ünün Gürcistan'dan, 8'inin Almanya'dan, 6'sının ise Yunanistan'dan getirildiğini açıkladı. Gürlek, organize suç örgütlerine yönelik mücadelede de önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, uzun süredir takip edilen dosyalara ilişkin iade süreçlerinin sonuçlandırıldığını ifade etti.

'REDKİTLER' VE 'CAMGÖZLER' DOSYALARINDA GELİŞME

Paylaşımında 'Redkitler' suç örgütünün lideri olarak belirtilen F.D.'nin 13 Ağustos 2026'da Türkiye'ye iade edildiğini açıklayan Gürlek, 'Camgözler' suç örgütü yöneticisi S.K.'nın da Türkiye'ye iadesine karar verildiğini bildirdi.

S.K.'nın iadesinin 2020 yılında Arjantin'den talep edildiğini belirten Gürlek, 28 Temmuz 2026 tarihli Dışişleri Bakanlığı bildiriminin ardından gerekli koordinasyonun sağlandığını ve Türkiye'ye getirilişine ilişkin seyahat programının oluşturulduğunu aktardı. S.K.'nın 13 Ağustos'ta Arjantin'de teslim alındığını belirten Gürlek, şahsın İstanbul'a getirilmesinin planlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; suç ve suçlularla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendiriyor, iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip etmeyi sürdürüyoruz. Suç işleyip yurt dışına kaçarak Türk adaletinden kurtulacağını düşünenlerin: https://t.co/EJsOueLWDE — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 14, 2026

'HİÇBİR ÜLKE GÜVENLİ LİMAN DEĞİL'

Adalet Bakanı Gürlek, suçluların yurt dışına kaçarak Türk adaletinden kurtulamayacağını vurgulayarak, 'Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir' mesajını verdi.

Gürlek, suçluların iadesi ve adli yardımlaşma süreçlerinde iş birliği yapan ülkelere teşekkür ederken, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarıyla yürütülen koordinasyonun sürdürüleceğini belirtti.