Mersin Büyükşehir Belediyesi; gençlerin mesleki ve akademik hedeflerine ulaşmalarına destek olmak amacıyla düzenlediği fiziki yeterlilik kurslarıyla Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) sınavlarına hazırlanan gençlerin yanında olmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kurslarda gençler, fiziki yeterlilik sınavına ücretsiz olarak hazırlanıyor.

Seyfi Alanya Spor Salonu'nda haftanın 5 günü gerçekleştirilen antrenmanlarda gençler, alanında uzman antrenörler eşliğinde eğitim alıyor. Salon ve koşu antrenmanları şeklinde gerçekleşen çalışmalarda, adayların sınavlarda karşılaşacakları parkurlar birebir oluşturularak sınav atmosferine uygun çalışmalar yapılıyor.

PARKURLAR SINAV FORMATINA UYGUN KURULUYOR

Fiziki yeterlilik kurslarında adayların yalnızca fiziksel performanslarının geliştirilmesi değil, sınav sırasında parkuru doğru teknikle tamamlamaları, hızlarını artırmaları ve sınav heyecanını yönetebilmeleri de hedefleniyor.

Fotosel sistemiyle süre ölçümleri gerçekleştirilirken, adayların gelişimleri antrenörler tarafından yakından takip ediliyor. Ücretsiz olarak sunulan kurslar, özel kurslara erişim imkânı bulunmayan gençlere de önemli bir fırsat sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu profesyonel antrenman ortamı ve sınav formatına uygun parkurlar sayesinde gençler, fiziki yeterlilik sınavlarına gerçek sınav koşullarına yakın şekilde hazırlanıyor.

FİZİKİ YETERLİLİK KURSLARINA KATILAN ADAYLARIN BAŞARI ORANLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin fiziki yeterlilik kurslarında gerçekleştirilen çalışmalar, adayların sınavlardaki başarılarına da yansıyor. Bu yıl POMEM fiziki yeterlilik sınavına Büyükşehir'in kurslarından toplam 50 aday hazırlandı.

Bu sayının içinde yer alan 40 erkek adaydan 39'u, 10 kadın adaydan ise 8'i başarılı oldu. ASEM fiziki yeterlilik sınavında ise kursa katılan 39 adaydan 38'i başarı elde etti.