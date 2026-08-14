İYİ Parti Aydın Milletvekili ve partinin kurucularından Ömer Karakaş, 'gördüğüm lüzum üzerine' diyerek partisinden istifa etti. Karakaş'ın ayrılığıyla İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 27'ye düştü.

ANKARA (İGFA) - İYİ Parti'de bir milletvekili daha partisinden ayrıldı.

Aydın Milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Ömer Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

Karakaş, paylaşımında, 'Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti'den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti'den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. — Ömer Karakaş (@omerkarakas09) August 14, 2026

Karakaş'ın istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili sayısı 27'ye geriledi.

Hatırlanacağı gibi İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban da bir gün önce partisinden ayrıldığını duyurmuştu.