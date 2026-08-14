Türkiye Bisiklet Federasyonu Bisikletli Ulaşım, Trafik ve Yol Emniyeti Kurulu, son bir haftada üç bisikletlinin trafik kazalarında hayatını kaybetmesinin ardından trafik güvenliğinin yeniden ve acilen ele alınması çağrısında bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu Bisikletli Ulaşım, Trafik ve Yol Emniyeti Kurulu, son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında İlyas Ulutaş, Eren Köse ve Serkan Kadıoğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Bisikletlilerin trafik güvenliğinin yeniden ve ivedilikle ele alınması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, hayatını kaybeden bisikletlilerin ailelerine, yakınlarına ve bisiklet camiasına başsağlığı dilendi.

'TRAFİK GÜVENLİĞİNİN AYRILMAZ PARÇASI OLMALI'

Kurul, 18 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan bildiride de vurgulandığı üzere, bisikletlilerin karayollarında güvenli şekilde ulaşım ve spor faaliyetlerini sürdürebilmesinin trafik güvenliği politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Son dönemde yaşanan ölümlerin; aşırı ve uygunsuz hız, alkollü araç kullanımı, bisikletlilere güvenli geçiş mesafesi bırakılmaması ve trafik kurallarına uyulmaması gibi risklerin daha etkin denetlenmesi gerektiğini gösterdiği ifade edildi.

GÜVENLİ GÜZERGÂH VE ETKİN DENETİM TALEBİ

Açıklamada, bisikletlilerin yoğun kullandığı güzergâhlarda trafik ve hız denetimlerinin artırılması, alkollü ve tehlikeli araç kullanımına yönelik kontrollerin sıklaştırılması ve bisikletlilere güvenli geçiş mesafesi konusunda farkındalık çalışmalarının güçlendirilmesi istendi. Ayrıca şehir içlerinde kesintisiz bisiklet ulaşım altyapısının geliştirilmesi, bisiklet sporcuları için güvenli antrenman güzergâhlarının oluşturulması ve sürücü eğitimlerinde bisikletli farkındalığına daha fazla yer verilmesi çağrısında bulunuldu.

Kurul, bisikletlilerin can güvenliğinin yalnızca bisiklet kullanıcılarının değil, tüm yol kullanıcılarının ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.