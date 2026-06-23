Malatya Büyükşehir Belediyesi Kadın Kültür-Sanat, Spor ve Yaşam Merkezleri ile Engelli Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı eserler sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vali Seddar Yavuz ve eşi Sevgi Er ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Kadın Kültür-Sanat, Spor ve Yaşam Merkezleri'nde eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca el emeği, göz nuruyla hazırladığı ürünler ile Engelli Merkezi'nde eğitim gören engelli kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışına katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergide Büyükşehir Belediyesi Kadın Kültür-Sanat, Spor ve Yaşam Merkezleri'nde eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca el emeği, göz nuruyla hazırladığı eserler beğeniye sunuldu.

Sergide ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Engelli Merkezi'nde eğitim gören engelli kursiyerlerin eserleri de yer aldı.

'EL EMEĞİ, GÖZ NURU ÜRÜNLER'

Malatya Park'ta gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kadınların ve engelli bireylerin el emeği, göz nuru ürünlerle yaptıkları çalışmaların sergilediğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin kurslarında eğitim gören kadınların ve engelli bireylerin yaptıkları ürünleri sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Er, 'Kadınların yaptıkları el emeği ve göz nuru ürünlerin daha da yaygınlaşması için bir çalışma yürütüyoruz. Ayrıca, kadınların ekonomilerine katkı sağlamak üzere bu ürünlerin satışı için noktalar oluşturuyoruz. Bunun yanında online satışta olacak. Bu kurslarımızı yaygınlaştırıp, ürünlerin satışını sağlayarak kadınların ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını amaçlıyoruz' diye konuştu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e kadınlar ve engelli bireylere yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, 'Ürünlerin ekonomik değere dönüşmesi şehrimizin adına oldukça önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in eşi Sevgi Er de, 'Bu nadide sergimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah devamı da gelecektir' ifadelerini kullandı.