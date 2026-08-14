Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kapıcı Mustafa Dede Vakfı'nın hayır şartı kapsamında Emir Sultan Külliyesi'nde cuma namazı çıkışında vatandaşlara karpuz ikramında bulundu.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın önemli manevi ve tarihi mekanlarından Emir Sultan Külliyesi'nde, cuma namazı çıkışında vatandaşlara karpuz ikram edildi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ikramın, Kapıcı Mustafa Dede Vakfı'nın hayır şartı doğrultusunda düzenlendiği belirtildi.

Cuma namazının ardından külliyeden çıkan vatandaşlara karpuz ikram edilirken, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, hayra vesile olanlara teşekkür edilerek vakfedenlerin hayırlarının kabul olması temennisinde bulunuldu. Vakıf geleneğinin yaşatılması ve hayır şartlarının günümüzde de sürdürülmesine yönelik gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşlardan da ilgi gördü.